SURSE // (FOTO) Cine este „slujitorul lui Dumnezeu” implicat în „afaceri” cu droguri pe Telegram
PulsMedia, 8 august 2025 13:50
Poliția a anunțat despre destructurarea activității unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni, din care ar fi făcut parte și un preot.
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni.
Un cunoscut om de afaceri din Texas, pasionat de vânătoarea de trofee, a murit duminică în Africa de Sud, după ce a fost atacat de un bivol de aproape o tonă și jumătate, scrie publicația Bild.
Luxemburgul este statul european cu cel mai mare salariu minim pe economie, în valoare de aproximativ 2.700 de euro pe lună. De altă parte, salariul minim cel mai mic, de puțin peste 160 de euro, a fost înregistrat în Ucraina, următoarea, la coada clasamentului, este Moldova, cu un salariu minim lunar de 285 de euro.
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # PulsMedia
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic.
Marian Lupu, la Soroca: Economia nu trebuie să fie despre jecmăneală, ci despre bunăstare # PulsMedia
Lipsa forței de muncă și legea care limitează plățile în numerar sunt principalele dificultăți semnalate de legumicultorii și muncitorii sezonieri din raionul Soroca. Despre aceste probleme a discutat liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul unei vizite desfășurate joi, alături de președintele Organizației Teritoriale Soroca, Victor Său, și vicepreședintele formațiunii, Radu Burduja.
(VIDEO) Fără liceu în satul Zaim. Părinții protestează și cer Ministerului Educației revizuirea deciziei # PulsMedia
Revolte în satul Zaim, raionul Căușeni, după ce părinții au fost anunțați că elevii vor fi nevoiți să meargă la liceul din raion, întrucât în sat nu sunt suficienți copii. Responsabilii școlii spun că au fost depuse 21 de cereri, iar liceul, cu o singură clasă de a X-a, nu poate activa, conform ordinului Ministerului Educației.
(VIDEO) Conflict pe o stradă din Bălți: Un bărbat, transportat la spital, după ce a fost bătut de un șofer # PulsMedia
Un bărbat a fost transportat la spital, după ce a fost agresat fizic de un șofer. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc pe data de 7 august, pe o stradă din Bălți.
(VIDEO) Un motociclist a decedat în urma unui accident, pe strada Liviu Deleanu din capitală # PulsMedia
Un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani.
În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii # PulsMedia
La Fălești au început lucrările de reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare, precum și parțial a străzii 31 August. În lipsa sprijinului financiar de la centru, primăria realizează lucrările din resurse proprii. Investiția, în valoare de 5,3 milioane de lei, este finanțată integral din bugetul local, conform deciziei Consiliului Local Fălești.
Activități economice ilegale de peste 10 milioane de lei: Un chișinăuian, bănuit de evaziune și spălare de bani # PulsMedia
Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.
(VIDEO) Agent de circulație sub acoperire? Curajul temporar al unui șofer într-o intersecție din sectorul Botanica # PulsMedia
Într-o intersecție din sectorul Botanica, un tip cu BMW și-a asumat rolul unui astfel de ”agent sub acoperire”. Acesta s-a oprit în intersecție, blocând intenționat un flux de mașini pentru favoriza traversarea celui din sensul opus. Huiduiala generată nu l-a afectat deloc.
(VIDEO) Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: Doar două persoane reținute de INI, în urma a zeci de percheziții în toată țara # PulsMedia
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
Nouă tragedie pe șantierul „Satul German” al omului de afaceri Ceslav Ciuhrii. Un străin a murit după ce s-a prăbușit în gol # PulsMedia
Un bărbat a murit, după ce s-a prăbușit în gol de la înălțime. Tragedia a avut loc astăzi, în jurul orei 10:29, pe teritoriul șantierului „Satul German” din sectorul Botanica, susțin sursele PulsMedia.
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de 2 milioane de dolari oferită de autorități # PulsMedia
Statul australian New South Wales i-a oferit o compensaţie de două milioane de dolari australieni (1,3 milioane de dolari SUA - n. red.) unei mame închise pe nedrept 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii, dar avocata ei a respins suma ca „inechitabilă şi incorectă", potrivit Reuters.
Cei mai recenți roboţi „lupi” înarmaţi ai Chinei, o nouă versiune a patrupedelor militare concepute pentru a se apropia pe nesimţite de duşmani, pot să tragă asupra ţintelor cu precizie şi să funcţioneze pe terenuri dificile, au relatat miercuri media de stat chineze, informează AFP.
Prostituate recrutate de spionajul ucrainean: „Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” # PulsMedia
Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a dezvăluit într-un interviu că serviciile de informații ale Kievului se folosește de prostituate pentru a obține informații de la „bărbați puternici aflați în camere de hotel”. Budanov a mai spus că spionajul ucrainean folosește deja agenți acoperiți aflați în prezent în Rusia.
(VIDEO) Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie # PulsMedia
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiștii britanici să a ducă la capăt o operațiune majoră antidrog, după ce un membru al unei bande a învățat pasărea să spună expresii folosite de traficanți, cum ar fi „două la 25”, relatează BBC. Membrii bandei au primit pedepse care totalizează 103 ani de închisoare.
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare de catre Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare inițiate la data de 24 iulie 2025, va avea loc la 13 august 2025.
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren # PulsMedia
Un nord-coreean a fugit din țară trecând frontiera maritimă înot în Coreea de Sud, agăţat de bucăţi de polistiren. Operațiunea de salvare a fugarului a durat zece ore.
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # PulsMedia
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă.
Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de 7 august 2025, a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea a fost depusă de către Bolotnicov Oleg.
Un bărbat a fost reținut după ce a deschis focul și s-a rănit singur într-un restaurant McDonald's din orașul Cherkasy, situat în centrul Ucrainei, pe 7 august, a informat poliția.
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative.
Peste 2.100 de companii cu capital străin și mixt înregistrate în Moldova în ultimii patru ani # PulsMedia
2.109 companii cu capital străin și mixt au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 2021-2024. Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere treptată a acestui indicator în ultimii patru ani.
În amiaza zilei de ieri, 6 august, o echipă din cadrul SAMU Strășeni a asistat la nașterea unui băiețel sănătos chiar în timpul transportării către spital.
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald's, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer.
INJ: Lecție publică susținută de expertul internațional în domeniul recuperării activelor, David Mattan, reprezentant al Institutului Basel # PulsMedia
Confiscarea, sechestrul și confiscarea extinsă au fost principalele subiecte discutate în cadrul lecției publice desfășurate miercuri, 6 august 2025, la Institutul Național al Justiției. Activitatea, susținută de David Mattan, specialist principal în recuperarea activelor, din cadrul Centrului Internațional pentru Recuperarea Bunurilor al Institutului Basel pentru Guvernare, cu sediul în Moldova, a fost destinată audienților promoției a XVIII-a, candidați la funcțiile de judecător și procuror.
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic # PulsMedia
O femeie din Franța a dat în judecată compania la care lucrează după ce aceasta i-a plătit salariul timp de 20 de ani, fără să-i dea însă nicio sarcină de făcut.
Oana Țoiu s-a dus la Kiev. Șefa diplomației române a vizitat un spital de copii bombardat de ruși și s-a întâlnit cu prim-ministrul Ucrainei # PulsMedia
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, efectuează joi o vizită la Kiev, prilej cu care s-a deplasat la spitalul de copii Ohmatdet, bombardat de ruși în vara anului trecut, și a fost primită de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko.
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei.
Consolidarea securității publice, apropierea de comunitate și susținerea angajaților din prima linie s-au aflat în centrul vizitei de lucru efectuate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe 7 august 2025, în raionul Glodeni. Vizita a vizat evaluarea activității structurilor teritoriale ale MAI, identificarea nevoilor curente și discutarea soluțiilor strategice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.
Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” . Kremlinul anunță că au început deja pregătirile # PulsMedia
O întâlnire între președintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi, 8 august, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.
(VIDEO) Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație # PulsMedia
Activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurată. Suspecții utilizau sistemul de plăți cash-in, prin intermediul căruia banii erau transferați pe carduri bancare ale diferitor bănci din Republica Moldova, dar și utilizând modalitățile de plată electronicǎ, în special criptomonede, pentru a tăinui sau a deghiza originea ilicită a mijloacelor bănești.
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă.
Un Volkswagen a fost distrus de flăcări miercuri, 6 august, în regiunea transnistreană. Șoferul a observat fumul și a ieșit imediat din mașină, reușind să își ia actele înainte ca autoturismul să fie cuprins de foc.
În Găgăuzia tot mai des răsună apeluri la nesupunere civică, după condamnarea Evgheniei Guțul # PulsMedia
Deputații Adunării Populare a Găgăuziei s-au reunit miercuri în ședință pentru a discuta sentința de condamnare a Evgheniei Guțul. Aceștia au denunțat „represiuni politice” și „persecuții împotriva opiniilor diferite”. De asemenea, au numit-o pe Guțul „prizonieră de conștiință” pentru poziția sa pro-rusă și au chemat la „nesupunere civică”.
3 milioane de lei, alocate de CSE pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale # PulsMedia
Circa 3 milioane de lei vor fi direcționate din Fondul de intervenție al Guvernului către regiunile afectate de calamități naturale. O decizie, în acest sens, a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 6 august curent, prezidată de premierul Dorin Recean.
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatori și pompieri în urma intensificării vântului și ploilor # PulsMedia
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți .
(VIDEO) O importantă rafinărie rusească, lovită de drone ucrainene: combustibilul armatei, în pericol # PulsMedia
Drone ucrainene au atacat pe 7 august regiunea Krasnodar din Rusia, având ca obiective rafinăria de petrol Afipski și orașul portuar Novorossiisk, conform relatărilor de pe canalele Telegram, bazate pe mărturiile localnicilor, relatează The Kyiv Independent.
În noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, au fost depistate tăinuite 400 de pachete de țigări și 120 de pachete de tutun fără timbru de acciz într-un autocar de rută neregulată Moldova-Anglia
Un minor din Cahul este de negăsit de marți, 5 august, informează Inspectoratul de Poliție din raion. Potrivit informațiilor, acesta, în jurul orei 20:00, a plecat de la domiciliu și până în prezent nu a revenit.
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # PulsMedia
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, comentând nivelul crescut de dezamăgire al alegătorilor.
Valoarea totală a compensațiilor acordate antreprenorilor din Republica Moldova pentru energia electrică a atins 81,1 milioane de lei în perioada ianuarie – iulie 2025, anunță Ministerul Economiei. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Programului de compensare lansat de Guvern cu suportul Uniunii Europene.
Uleiul de floarea-soarelui rămâne unul dintre cele mai importante produse agroalimentare din comerțul exterior al Republicii Moldova, cu un rol strategic în contextul integrării europene și al volatilității geopolitice din regiune. Analiza economistul Iurie Rija, scoate la iveală dezechilibre între importuri și exporturi, diferențe semnificative de preț și o piață dominată de un număr restrâns de companii.
Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: Prezența masivă la vot este esențială pentru viitorul stabil al țării # PulsMedia
Participarea în număr cât mai mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie este singura garanție că cetățenii Republicii Moldova își vor putea apăra votul și decide singuri viitorul stabil al țării. Declarații în acest sens au fost făcute de Anatolie Zagorodnîi, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova” și fost deputat, în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21.
Ofertele fierbinți pot deveni capcane pentru moldoveni. Unii au pierdut toți banii, după ce au primit reduceri de 900€ # PulsMedia
Ofertele fierbinți la vacanțe pot reprezenta riscuri pentru turiști, avertizează directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa. Oficialul a menționat într-o discuție cu IPN că primele semnale de alarmă trebuie să fie achitarea valute străine și condiționalitățile dubioase din contracte.
Primăria Municipiului Chișinău informează că au fost finalizate procedurile proiectului major pentru oraș: reabilitarea râului Bâc.
