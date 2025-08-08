Vânător american, omorât de un bivol care și-a înfipt coarnele în el cu 50 km/h

11:20

Deputatul PAS, Andrian Cheptonar, a declarat în cadrul emisiunii Rezoomat că reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pe un aeroport din Atena, nu reprezintă în niciun fel un succes al instituțiilor de drept din Republica Moldova. Potrivit lui, fostul politician a fost prins pentru un simplu fals de identitate, iar autoritățile elene au descoperit ulterior mandatele emise pe numele său.