(VIDEO) O dubă a fost lovită din plin de un tren, dipă ce a rămas blocată între bariere, în Polonia

Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare de catre Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare inițiate la data de 24 iulie 2025, va avea loc la 13 august 2025.