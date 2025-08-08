(VIDEO) Incendii violente în mai multe zone din Grecia. În unele locuri pompierii pot interveni doar pe cale aeriană

17:30

Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiștii britanici să a ducă la capăt o operațiune majoră antidrog, după ce un membru al unei bande a învățat pasărea să spună expresii folosite de traficanți, cum ar fi „două la 25”, relatează BBC. Membrii bandei au primit pedepse care totalizează 103 ani de închisoare.