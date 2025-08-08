(VIDEO) O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească

17:50

Cei mai recenți roboţi „lupi” înarmaţi ai Chinei, o nouă versiune a patrupedelor militare concepute pentru a se apropia pe nesimţite de duşmani, pot să tragă asupra ţintelor cu precizie şi să funcţioneze pe terenuri dificile, au relatat miercuri media de stat chineze, informează AFP.