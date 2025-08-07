Vouchere pentru electrocasnice eficiente: mii de beneficiari au primit câte 6000 de lei
În perioada 7–31 august 2025, alte 9.500 de familii din Republica Moldova beneficiază de sprijin prin programul EcoVoucher, care oferă vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Măsura vizează în special familiile cu copii și gospodăriile în care locuiesc persoane de …
Un minor din Cahul a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția cere ajutorul oamenilor
Inspectoratul de Poliție Cahul solicită sprijinul populației pentru identificarea și localizarea unui minor dispărut. Potrivit autorităților, copilul a plecat de la domiciliu în seara zilei de 5 august 2025, în jurul orei 20:00, și nu a revenit acasă. Semnalmentele minorului: Înălțime: aproximativ 1,69 m Ochi: albaștri Păr: șaten închis Îmbrăcăminte …
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență …
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3, scrie adevărul.ro. Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment …
Preşedintele Donald Trump este deschis la o întâlnire cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe. SUA îşi menţin planurile de a impune sancţiuni secundare vineri, în efortul de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Reuters, citat de Stirileprotv.ro.
Salvatorii au avut peste 40 de misiuni după furtuna din 6 august. Zonele cele mai afectate
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma fenomenelor meteorologice din 6 august 2025, când vântul s-a intensificat și a fost însoțit de ploi în mai multe regiuni ale țării. Cele mai multe intervenții au fost raportate în municipiile Chișinău, Bălți și în raionul Soroca.
ultima oră | 78 de percheziții în țară într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", cu sprijinul procurorilor PCCOCS și al subdiviziunilor teritoriale ale MAI, desfășoară în aceste momente 78 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile procesuale au loc într-o cauză penală care vizează coruperea alegătorilor și …
Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins. Câte persoane au beneficiat până acum
Programul național de învățare a limbii române pentru minorități va fi extins până în 2029, anunță Ministerul Educației (MEC). Potrivit Ministerului, aproximativ 25.000 de persoane au beneficiat până în prezent de acest program, dezvoltându-și competențele lingvistice. „Noul Program Național pentru anii 2026–2029 va pune accent pe metode moderne de predare, …
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat, marți, secretarul de stat în ministerul Transporturilor al României, Ionel Scrioșteanu. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni bilaterale România–Ucraina desfășurate în orașul Darabani, județul Botoșani, …
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a fost înregistrat miercuri, 6 august, în calitate de concurent electoral pentru alegerile din 28 septembrie 2025. Pe lista CUB au fost fixați 53 de candidați. De asemenea, CEC a înregistrat și candidatul independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile …
video | Teroare psihologică împotriva judecătoarei care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Detalii de la șeful IGP
Judecătoarea din municipiul Chișinău care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a devenit obiectul unei campanii de intimidare bine organizate, ce a inclus mesaje de amenințare, alerte false la 112 și tentative de compromitere publică. Șeful Inspectoratului General al Poliției anunță că se investighează cazul și se analizează ipoteza implicării unei rețele criminale, având în vedere …
Aprobat: Tinerii angajați la primul loc de muncă vor primi o indemnizație lunară de 3.000 de lei
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, …
video | Dodon vrea să împrumute bani de la moldoveni pentru a salva bugetul moldovenilor. A pregătit strategii după scrutin, în caz de câștig
Fostul președinte Igor Dodon susține că, imediat după alegeri, Republica Moldova se va confrunta cu o criză bugetară severă, iar pentru a evita colapsul financiar, viitorul guvern va trebui să recurgă la soluții urgente – inclusiv la împrumuturi interne de la populație. Într-o apariție la emisiunea Gonța Media, el a afirmat că în prezent „nu …
Președintele american Donald Trump susține că o scădere suplimentară a prețului petrolului ar putea constrânge Rusia să pună capăt războiului din Ucraina. Într-un interviu pentru CNBC, acesta a afirmat că Vladimir Putin nu va avea de ales, deoarece „economia lui este jalnică", scrie digi24.ro. Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi …
video | Guvernul anunță fonduri din intervenție pentru localitățile afectate de calamitățile din mai–iunie
Guvernul Republicii Moldova va direcționa aproape 3 milioane de lei din Fondul de intervenție către mai multe localități afectate de calamitățile naturale din lunile mai și iunie. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată de premierul Dorin Recean. „Anumite regiuni au fost afectate …
video | CSM denunță intimidări fără precedent: Judecătoarea din dosarul Guțul, amenințată cu moartea și declarată fals decedată
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a denunțat miercuri, 6 august, o campanie de intimidare îndreptată împotriva magistraților care examinează dosare de interes public major. Președintele instituției, Sergiu Caraman, a oferit detalii despre cazul judecătoarei Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău, care a pronunțat recent o hotărâre în dosarul penal intentat împotriva Evgheniei Guțul.
Începând cu data de 26 octombrie 2025, compania aeriană Wizz Air lansează primul și singurul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria. Noua rută va lega Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău de capitala bulgară, Sofia, cu patru frecvențe săptămânale: marți, joi, sâmbătă și duminică. „Ne dorim ca tot mai mulți …
O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del …
Zelenski anunţă că a avut o convorbire telefonică „productivă" cu Trump, cu trei zile înaintea ultimatumului dat de SUA
O nouă convorbire telefonică a avut loc între Donald Trump și Volodimir Zelenski, iar momentul vine cu doar trei zile înaintea expirării ultimatumului pe care Trump i l-a dat lui Vladimir Putin. Informația a fost dezvăluită de agenția de presă Axios, citată de euronews.ro. 8 august ar fi data limită la care …
În perioada 29 iulie – 5 august 2025 au fost confirmate patru noi focare de Pestă Porcină Africană (PPA) și un focar de rabie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Trei dintre focarele de PPA la porci domestici au fost identificate în localitatea Cărpineni, raionul Hâncești. …
video | Rușii au lovit stația de distribuție a gazelor naturale „Orlovka" din Ucraina, prin care venea gaz și în R. Moldova
În cursul nopții de 06.08.2025, Rusia a efectuat un nou atac asupra țintelor de pe teritoriul Ucrainei, folosind, în special, drone kamikaze de tip Shahed (Geran), care au intrat în spațiul aerian ucrainean încă din cursul serii, evoluând din mai multe direcții simultan. Astfel, pentru a doua noapte consecutiv, Forțele …
Mai mulți politicieni cu viziuni pro-ruse au sărit în apărarea Evgheniei Guțul, bașcana Găgăuziei condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor a acuzat că „justiția reformată a Maiei Sandu" a condamnat „la 7 ani cu executare o femeie, o mamă, un lider de administrație …
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, fiind găsită vinovată de complicitate, în formă prelungită, la finanțarea ilegală a fostului partid Șor de către un grup criminal organizat. Tot atunci, și f
În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” # Zugo.md
Condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru încălcări legate de finanțarea fostului partid „Șor” este o dovadă a represiunilor din Republica Moldova, iar situația poate fi schimbată printr-o avansare a Forțelor Armate Ruse până la granița Ucrainei cu Transnistria și Moldova. Despre acest lucru a declarat deputatul Dumei de Stat Konstantin … The post În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” first appeared on ZUGO. Articolul În Rusia s-a inventat cum să se răspundă la condamnarea lui Guțul: „Ofensiva rapidă a armatei” apare prima dată în ZUGO.
Fostul președinte al României Ion Iliescu – unul dintre cei mai influenți, dar și controversați lideri politici ai României postdecembriste – a murit pe 5 august, la Spitalul SRI din București, la ora 15:55. Avea 95 de ani, scrie Europa Liberă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ion Iliescu a fost internat din 9 iunie la … The post Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit. Avea 95 de ani first appeared on ZUGO. Articolul Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit. Avea 95 de ani apare prima dată în ZUGO.
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea a două persoane acuzate de comiterea a două omoruri, în urma unui incident violent produs în august 2024. Instanța i-a recunoscut vinovați pe cei doi inculpați și a dispus aplicarea unor pedepse privative de libertate: 17 ani de închisoare pentru bărbat și 18 ani și 6 luni pentru concubina … The post Doi concubini, condamnați pentru dublu omor în municipiul Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Doi concubini, condamnați pentru dublu omor în municipiul Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Kremlinul a reacționat imediat la condamnarea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, calificând decizia instanței drept una motivată politic. Reacția vine din partea purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este un exemplu de decizie motivată politic. Este o formă de presiune ilegală asupra opoziției, în contextul campaniei electorale. Vedem … The post Reacție imediată de la Kremlin după condamnarea Evgheniei Guțul first appeared on ZUGO. Articolul Reacție imediată de la Kremlin după condamnarea Evgheniei Guțul apare prima dată în ZUGO.
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Procurorii au cerut 9 ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost pronunțată astăzi, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Svetlana Popan, fosta secretară a oficiului central al formațiunii, ar urma să stea 6 … The post Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare apare prima dată în ZUGO.
Președintele României, Nicușor Dan, liderul francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz și premierul polonez, Donald Tusk, sunt așteptați în vizită, la sfârșitul lunii august, în Republica Moldova, scrie euronews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse apropiate guvernării au confirmat informația pentru NewsMaker. Totuși, până la această oră, nici Guvernul, nici Președinția, nu au confirmat oficial informația. … The post Macron, Tusk, Merz și Nicușor Dan urmează să vină la Chișinău în august first appeared on ZUGO. Articolul Macron, Tusk, Merz și Nicușor Dan urmează să vină la Chișinău în august apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că autoritățile locale au declarat stare de alertă națională în perioada 4–7 august, ca urmare a riscului extrem de incendii de vegetație, determinat de condițiile meteorologice severe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru protecția locuitorilor, dar … The post Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în Portugalia first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie în Portugalia apare prima dată în ZUGO.
Acord semnat la Abu Dhabi: Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite # Zugo.md
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan, privind abolirea reciprocă a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte ordinare, oficiale și diplomatice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acordului, cetățenii Republicii Moldova vor … The post Acord semnat la Abu Dhabi: Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite first appeared on ZUGO. Articolul Acord semnat la Abu Dhabi: Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZUGO.
PSRM a acceptat solicitarea PCRM de a adera la Blocul „Patriotic”. Cum se va numi noua forță politică # Zugo.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a fost acceptat oficial în componența blocului politic unificat condus de Partidul Socialiștilor, în urma unei decizii adoptate de Consiliul Republican al PSRM. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de PSRM, care a precizat că, în urma examinării solicitării PCRM, formațiunea a decis să admită partidul … The post PSRM a acceptat solicitarea PCRM de a adera la Blocul „Patriotic”. Cum se va numi noua forță politică first appeared on ZUGO. Articolul PSRM a acceptat solicitarea PCRM de a adera la Blocul „Patriotic”. Cum se va numi noua forță politică apare prima dată în ZUGO.
foto | Drumul Bălți–Chișinău, afectat de caniculă: plăcile de beton s-au ridicat periculos # Zugo.md
Mai multe porțiuni ale traseului Chișinău–Bălți au fost afectate de temperaturile ridicate din ultimele zile. Din cauza caniculei, unele plăci de beton s-au ridicat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe rețelele sociale au apărut imagini postate de conducători auto, care avertizează asupra pericolelor de pe carosabil. În zonele afectate, au intervenit echipaje de poliție și … The post foto | Drumul Bălți–Chișinău, afectat de caniculă: plăcile de beton s-au ridicat periculos first appeared on ZUGO. Articolul foto | Drumul Bălți–Chișinău, afectat de caniculă: plăcile de beton s-au ridicat periculos apare prima dată în ZUGO.
Un avocat, reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari # Zugo.md
Un avocat este cercetat penal pentru trafic de influență, fiind bănuit că ar fi pretins și primit sume importante de bani pentru a interveni pe lângă magistrați și funcționari publici în două cauze distincte. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 … The post Un avocat, reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari first appeared on ZUGO. Articolul Un avocat, reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari apare prima dată în ZUGO.
Serviciul național unic de urgență 112 a înregistrat, în ultimele șapte zile, peste 30 de cazuri de înec pe teritoriul Republicii Moldova, unele dintre ele soldate cu decese în rândul adulților, tinerilor, adolescenților și copiilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, majoritatea incidentelor au avut loc în lacuri, iazuri din localități și pe râul … The post Alarmant: Peste 30 de cazuri de înec, raportate într-o singură săptămână first appeared on ZUGO. Articolul Alarmant: Peste 30 de cazuri de înec, raportate într-o singură săptămână apare prima dată în ZUGO.
Franța a depus o plângere împotriva TikTok din cauza unui trend periculos în rândul tinerilor # Zugo.md
Guvernul francez a sesizat autoritatea națională de reglementare în domeniul audiovizualului, Arcom, în legătură cu un trend popular pe aplicația TikTok, care promovează expunerea excesivă și periculoasă la soare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit publicației Politico, citată de European Pravda, în aplicație apar tot mai multe videoclipuri în care tinere oferă sfaturi despre cum … The post Franța a depus o plângere împotriva TikTok din cauza unui trend periculos în rândul tinerilor first appeared on ZUGO. Articolul Franța a depus o plângere împotriva TikTok din cauza unui trend periculos în rândul tinerilor apare prima dată în ZUGO.
În perioada 2006–2024, regiunea transnistreană a înregistrat o schimbare majoră în structura comerțului extern, diminuându-și treptat dependența față de Federația Rusă și intensificând schimburile comerciale cu Uniunea Europeană (UE). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform datelor disponibile, în 2006 exporturile regiunii către Federația Rusă se ridicau la 128,3 milioane de euro, în timp ce exporturile … The post Date oficiale: UE a devenit principalul partener comercial al regiunii transnistrene first appeared on ZUGO. Articolul Date oficiale: UE a devenit principalul partener comercial al regiunii transnistrene apare prima dată în ZUGO.
Șoferul care a fost la un pas să spulbere o fetiță pe trecerea de pietoni, identificat de poliție # Zugo.md
Polițiștii au identificat și localizat șoferul care a pus în pericol viața unui copil pe trecerea de pietoni. Conform oamenilor legii, incidentul a avut loc la 2 august, pe strada Alba-Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șoferul riscă să fie privat de dreptul de a conduce timp de un an, … The post Șoferul care a fost la un pas să spulbere o fetiță pe trecerea de pietoni, identificat de poliție first appeared on ZUGO. Articolul Șoferul care a fost la un pas să spulbere o fetiță pe trecerea de pietoni, identificat de poliție apare prima dată în ZUGO.
video | Poliția investighează o nouă schemă de corupere și finanțare electorală gestionată din Rusia prin aplicația TAITO # Zugo.md
Autoritățile din Republica Moldova documentează o nouă metodă de finanțare și corupere electorală ilegală, despre care se presupune că este gestionată din Federația Rusă. În centrul schemei se află aplicația mobilă TAITO, care promite utilizatorilor sume considerabile de bani pentru implicarea în acțiuni ilegale, cu caracter electoral. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției, persoanelor … The post video | Poliția investighează o nouă schemă de corupere și finanțare electorală gestionată din Rusia prin aplicația TAITO first appeared on ZUGO. Articolul video | Poliția investighează o nouă schemă de corupere și finanțare electorală gestionată din Rusia prin aplicația TAITO apare prima dată în ZUGO.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este gata să se întâlnească cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Toate pregătirile pentru întâlnire nu au fost încă finalizate. Și aș dori să vă reamintesc că președintele [Putin] însuși nu exclude organizarea … The post Putin e gata să se întâlnească cu Zelenski, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului first appeared on ZUGO. Articolul Putin e gata să se întâlnească cu Zelenski, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului apare prima dată în ZUGO.
Consiliul de Administrație al ANRE a decis retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și revocarea obligațiilor de serviciu public ale acesteia. Începând cu 1 septembrie 2025, S.A. „Energocom” va prelua rolul de furnizor, inclusiv pentru cei circa 800.000 de consumatori deserviți anterior de Moldovagaz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trecerea se face în … The post ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” first appeared on ZUGO. Articolul ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” apare prima dată în ZUGO.
Între 8 și 10 august 2025, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va avea loc ediția aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor. Muzică, natură, focuri de tabără, două scene și un program bogat pe durata a trei zile — evenimentul se anunță a fi unul dintre cele mai așteptate din această vară. Urmărește-ne pe Telegram … The post Festivalul Lupilor 2025 lansează o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentul first appeared on ZUGO. Articolul Festivalul Lupilor 2025 lansează o aplicație mobilă cu programul complet al evenimentul apare prima dată în ZUGO.
Un incident care se putea sfârși tragic s-a produs pe bulevardul Alba Iulia din Chișinău, acolo unde o minoră a fost la un pas de a fi lovită de un automobil, în timp ce traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Momentul a fost surprins de camera de bord … The post video | Chișinău: o minoră, la un pas de a fi lovită pe trecerea de pietoni first appeared on ZUGO. Articolul video | Chișinău: o minoră, la un pas de a fi lovită pe trecerea de pietoni apare prima dată în ZUGO.
La Chișinău a fost lansată o nouă structură politică unionistă – Blocul Unirii Naționale (BUN). Inițiativa aparține formațiunilor afiliate Platformei Reîntregirii Naționale (PRN), care își propun să atragă în această alianță și alte partide pro-românești pentru a merge împreună în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia de constituire a blocului … The post Un nou bloc politic unionist, lansat la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Un nou bloc politic unionist, lansat la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în cadrul ședinței de judecată desfășurate astăzi, 4 august, au fost încheiate replicile părților în dosarul în care deputata Marina Tauber este acuzată de cinci capete de acuzare, iar Partidul Politic „Șor” – de alte două. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, dosarul vizează și amestecul în înfăptuirea justiției, … The post Marina Tauber își va afla sentința pe 30 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Marina Tauber își va afla sentința pe 30 septembrie apare prima dată în ZUGO.
Salvatorii IGSU au intervenit pentru a salva un bărbat care a rămas blocat într-o ravenă dintr-o zonă forestieră în apropierea străzii Tudor Strișcă din municipiul Chișinău Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat pe data de 3 august 2025 la ora 12:55. Potrivit informațiilor, o persoană a căzut … The post Salvatorii din capitală au salvat un biciclist căzut la o adâncime de 15 metri first appeared on ZUGO. Articolul Salvatorii din capitală au salvat un biciclist căzut la o adâncime de 15 metri apare prima dată în ZUGO.
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în curând de călătorii fără viză în Emiratele Arabe Unite. Un memorandum care prevede anularea obligativității vizelor pentru deținătorii de pașapoarte ordinare urmează să fie semnat luni, 4 august, în cadrul unei vizite oficiale la Abu Dhabi a vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii vor putea călători fără vize în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZUGO.
Este puţin probabil ca scenariile din Belarus şi Georgia ca variante pentru evoluţia situaţiei în Ucraina să satisfacă societatea ucraineană, astfel încât ucrainenii ar trebui să se gândească serios cum vor trăi în condiţiile actuale şi dacă pot recupera acum ceea ce s-a pierdut temporar, a declarat sâmbătă şeful Direcţiei principale de informaţii de pe … The post Scenariile pentru Ucraina după război, prezentate de șeful spionajului militar ucrainean first appeared on ZUGO. Articolul Scenariile pentru Ucraina după război, prezentate de șeful spionajului militar ucrainean apare prima dată în ZUGO.
China se confruntă cu o epidemie a virusului ”chikungunya”, care se răspândește prin înțepături de țânțari. Au fost deja raportate peste 6.000 de cazuri, dintre care 2.800 de noi infecții numai în ultima săptămână, în provincia Guangdong. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Virusul provoacă febră mare, dureri intense la nivelul articulațiilor și poate afecta chiar … The post China are o nouă epidemie, provocată de virusul „chikungunya” first appeared on ZUGO. Articolul China are o nouă epidemie, provocată de virusul „chikungunya” apare prima dată în ZUGO.
Patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital în seara zilei de duminică, 3 august, după un accident rutier produs pe bulevardul Renașterii Naționale din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, șoferul unui automobil de marca BMW a tamponat un autoturism Dacia, condus de un bărbat … The post Patru persoane, inclusiv doi copii, rănite într-un accident grav în Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Patru persoane, inclusiv doi copii, rănite într-un accident grav în Chișinău apare prima dată în ZUGO.
