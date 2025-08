Fostul președinte al României, Ion Iliescu este în stare critică, anunță medicii de la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”

13:30

Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că rămânerea la guvernare a PAS va însemna falimentul pentru Republica Moldova, care, pur și simplu, va dispărea ca stat. Despre aceasta politiciana a vorbit într-un interviu acordat pentru telegraph.md„Pentru e exclude orice posibilitate, măcar şi teoretică, că PAS poate rămânea la guvernare, vom propune din nou partidelor şi blocurilor cu şanse de a trece în Parlament semnarea unui Pact prin care să îşi asume angajamentul că nu vor face coaliţii cu PAS după alegeri. Este foarte important ca oamenii să ştie că adevărata opoziţie merge în aceste alegeri de angajamentul ferm de a debarca PAS de la putere. De acest lucru au nevoie oamenii, ţara, pentru că Moldova poate avea un viitor demn, prosper doar dacă scapă de PAS. Debarcarea PAS de la putere este primul lucru care trebuie să îl facem pentru revenirea la normalitate. Stabilizarea situaţiei din toate domeniile importante de activitate este al doilea pas. Iar cel de-al treilea PAS va fi să purcedem la implementarea unei strategii de dezvoltare autentică a R. Moldova. Deci, strategia noastră se va axa pe trei paşi concreţi: Debarcarea PAS de la guvernare; Stabilizarea ţării; Asigurarea dezvoltării R. Moldova. Şi eu sunt sigură că vom reuşi în realizarea acestei misiuni cu adevărat istorice pentru R. Moldova!”, spune ea.În același interviu, Irina Vlah a explicat de ce a fost necesar crearea unui bloc de stânga. „Sigur, noi am fi putut merge de sine stătător şi cu siguranţă am fi făcut parte din viitorul Parlament. Dar scopul nostru este nu doar să ajungem în Parlament, ci şi să salvăm ţara, care se află pe marginea prăpastiei. Este foarte important să înţeleagă toţi contextul în care apare blocul nostru electoral. Ţara este în criză profundă, după ce a fost condusă în ultimii patru ani de cea mai incompetentă guvernare din istoria RM. Economia a fost distrusă, justiţia nu mai este funcţională, drepturile omului se încalcă flagrant, iar Moldova lunecă tot mai mult spre dictatură, sărăcia se aprofundează, datoria de stat s-a dublat etc. În aceste condiţii, opoziţia responsabilă este pur şi simplu obligată să facă front comun pentru a salva ţara. Cea mai mare problemă a Republicii Moldova este acum PAS şi, doar unindu-ne eforturile, putem scăpa Moldova de această mare belea care s-a abătut asupra ţării, asupra cetăţenilor. Decizia de a participa la constituirea acestui bloc electoral nu a fost una uşoară. Dar, după lungi discuţii şi analize, am decis, împreună cu colegii, că aceasta e o şansă reală de a scăpa Moldova de PAS, de a salva prezentul şi viitorul ţării. Şi noi am considerat că nu avem dreptul să ratăm această şansă cu adevărat istorică”, mai spune politiciana.Ea a vorbit și despre modul în care se dezvoltă formațiunea pe care o conduce. „La moment, noi avem 27 de organizaţii raionale puternice, bine consolidate şi peste 200 de organizaţii primare (în sate şi comune). Şi conducerea partidului, şi reprezentanţii noştri în teritoriu suntem mereu alături de oameni, iar cetăţenii sunt sursa noastră de inspiraţie. Majoritatea ideilor pe care le lansăm, propunerile cu care venim, acţiunile pe care le facem – sunt inspirate de oameni.Şi vreau să vă spun că oamenii simt necesitatea unei forţe politice noi, iar mulţi ne spun că această forţă nouă ei o văd în Partidul Republican „Inima Moldovei”, a mai spus politiciana.