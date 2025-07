Prestație spectaculoasă! David Popovici a câstigat medalia de aur la 100 metri liber, la Campionatul Mondial de Natație

09:30

Republica Moldova se confruntă cu un nou val de critici internaționale, după ce duminică, 27 iulie, autoritățile moldovene au refuzat accesul în țară cunoscutului activist conservator american Brian Brown, susținător vocal al președintelui american Donald Trump. Brown urma să participe la conferința internațională „Make Europe Great Again – MEGA 2025”, care se va desfășura luni și marți la Chișinău, dar a fost reținut și interogat pe Aeroportul Internațional Chișinău, iar ulterior i s-a refuzat intrarea în Republica Moldova. Brian Brown a declarat într-un video că i-a fost interzis accesul în țară pe motiv că figurează într-o alertă activă pe lista națională de supraveghere, fiind considerat o potențială amenințare la adresa ordinii publice și securității naționale. Decizia nu a fost însoțită de detalii suplimentare. Brown a reacționat imediat pe platforma X (fostul Twitter), declarând că este „reținut într-o cameră de pe aeroport” și acuzând autoritățile moldovene de cenzură ideologică: „Moldova mi-a refuzat accesul la conferința Make Europe Great Again. Sunt într-o cameră de reținere și mi s-a cerut să semnez un document. Mi-a fost interzis accesul doar pentru că sunt un conservator american. Incredibil.” Moldova just denied me entry to the Make Europe Great Again conference. I am in a holding room at airport and they just asked I sign a documeent.I have been denied entry into Moldova for being an American conservative. This is unbelievable. pic.twitter.com/ZCLSeyN4hl— Brian Brown (@briansbrown) July 27, 2025 Într-o postare ulterioară, acesta a criticat direct președinta Maia Sandu, invocând standardele duble în materie de drepturi fundamentale: „Președinta Moldovei vorbește despre drepturile omului. Dar ce spune despre dreptul la libertate de exprimare și asociere? Moldova tocmai a interzis accesul mai multor conservatori de marcă, printre care europarlamentarul ceh Ondřej Dostál, politicianul grec Dimitrios Thanasoulas și pe mine.” Brown a adăugat că era ținut pe aeroport de peste 10 ore, fără o decizie clară sau posibilitatea de a se adresa unui avocat. Evenimentul „Make Europe Great Again” de la Chișinău este parte a unui turneu regional inspirat din sloganul MAGA al lui Donald Trump. O ediție similară a avut loc la București, pe 28 aprilie, cu participarea lui Donald Trump Jr. Și europarlamentarul ceh Ondřej Dostál a fost, de asemenea, reținut pe Aeroportul Chișinău, declarat persona non grata și expulzat forțat, în condiții similare. Potrivit echipei eurodeputatului, pașaportul său diplomatic i-a fost confiscat și returnat abia la sosirea la București, într-un gest considerat de observatori drept „sfidare a normelor diplomatice” și „provocare la adresa UE”.