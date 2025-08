Optsprezece persoane, dintre care 5 copii au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu

09:40

Numărul persoanelor decedate în urma atacului cu rachete lansat de Federația Rusă asupra capitalei Ucrainei a crescut la 28, însă sub dărâmăturile clădirii rezidențiale distruse în cartierul Sviatoșîn ar putea fi încă oameni. Informația a fost confirmată de reprezentantul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (GȘCȘ), Oleksandr Horunji, în cadrul unui telemaraton. „În urma actului terorist au murit deja 28 de persoane. Tocmai am primit informația că încă un om a fost scos de salvatori de sub ruinele blocului de nouă etaje din cartierul Sviatoșîn”, a declarat acesta, menționând că echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare, utilizând tehnică specială, cu sprijinul psihologilor și voluntarilor care oferă hrană supraviețuitorilor. Horunji a explicat că nu există o cifră exactă a persoanelor dispărute, deoarece pot exista diferite situații – unii locatari s-ar fi putut afla în concediu, iar alții ar fi putut fi în vizită la momentul atacului. Potrivit estimărilor anterioare, ieri se căutau 22 de persoane dispărute. El a reamintit că pe 31 iulie au existat două locații lovite de rachete: în cartierul Solomensk, unde trei persoane și-au pierdut viața, iar în Sviatoșîn, unde pagubele au fost mult mai mari. În timpul nopții și în această dimineață, salvatorii au recuperat 10 trupuri neînsuflețite din dărâmături, printre victime aflându-se și trei copii. Operațiunile de căutare și salvare continuă.