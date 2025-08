Numărul victimelor atacului rusesc asupra Kievului a crescut la 28 – sub dărâmături ar putea fi încă oameni

15:30

Compania aeriană rusă Aeroflot a fost grav afectată de un atac cibernetic de amploare, revendicat de grupuri de hackeri pro-ucraineni și bieloruși. Incidentul a dus luni la anularea a peste 50 de zboruri, în special interne, dar și către capitalele Minsk și Erevan, în timp ce alte cel puțin 10 curse au înregistrat întârzieri. Panourile de plecări de pe aeroportul internațional Șeremetievo din Moscova au fost dominate de notificări de anulare, afectând mii de pasageri într-o perioadă de vârf a concediilor în Federația Rusă.Deși Aeroflot a invocat „o defecțiune a sistemelor informatice” fără a furniza detalii suplimentare, Procuratura rusă a confirmat oficial că defecțiunile sunt rezultatul unui atac informatic, iar Kremlinul a descris situația drept „îngrijorătoare”. O anchetă penală a fost deschisă pentru a investiga circumstanțele incidentului.Atacul a fost revendicat într-un comunicat publicat online de gruparea „Silent Crow”, care susține că a acționat în parteneriat cu grupul bielorus „Cyberpartisans BY”, într-o operațiune dedicată susținerii Ucrainei și opoziției față de regimul de la Minsk. „Slavă Ucrainei! Trăiască Belarusul!”, au transmis hackerii în mesajul lor.Potrivit declarațiilor grupului, atacul ar fi fost pregătit timp de un an și ar fi reușit să compromită profund infrastructura IT a companiei Aeroflot – inclusiv distrugerea a 7.000 de servere și preluarea controlului asupra calculatoarelor personale ale angajaților, printre care și ale unor membri din conducerea executivă. În lipsa unor dovezi directe, experții avertizează totuși asupra gravității amenințărilor lansate de hackeri: aceștia afirmă că urmează să publice în curând „datele personale ale tuturor rușilor care au zburat vreodată cu Aeroflot”.Aceasta nu este prima operațiune revendicată de „Silent Crow”, grup care ar fi fost implicat anterior în atacuri informatice asupra unei baze de date imobiliare din Rusia, a unei companii de stat de telecomunicații, a unei firme mari de asigurări, a departamentului IT al guvernului din Moscova și asupra reprezentanței locale a producătorului auto sud-coreean KIA. Unele dintre aceste atacuri s-au soldat cu scurgeri semnificative de date sensibile.„Informațiile pe care le citim în spațiul public sunt alarmante. Amenințarea hackerilor persistă pentru toate companiile mari care furnizează servicii populației”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a adăugat că autoritățile ruse așteaptă clarificări și explicații din partea Aeroflot și a instituțiilor implicate.În pofida incidentului major, nici Ministerul Transporturilor de la Moscova, nici autoritatea rusă de reglementare în aviație și nici Aeroflot nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii din partea presei internaționale. Reprezentanții companiei susțin totuși că echipele de specialiști IT lucrează intens pentru a restabili funcționarea normală a sistemelor informatice și a reduce impactul asupra pasagerilor.