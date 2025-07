ANSA dă startul comerțului legal cu alimente sigure

15:30

Seceta nu mai este o excepție în sudul Republicii Moldova, ci o realitate agricolă care se repetă an de an. Deja al cincilea sezon consecutiv aduce aceleași probleme: culturi compromise, fermieri frustrați, autorități locale presate să declare stare excepțională. Iar mecanismele de intervenție par mai greoaie ca niciodată. The post Seceta continuă să lovească fermierii din sudul Moldovei- Iurie Rija pentru AgroBook appeared first on AgroBook.