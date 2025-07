Atenționare pentru fermieri: Cod galben de instabilitate atmosferică în perioada 28–29 iulie

09:20

Dacă te întrebi ce carieră are cu adevărat sens în vremurile noastre, răspunsul e tot mai clar: agricultura este cheia unui viitor durabil. Într-o lume aflată în schimbare rapidă, unde provocările climatice, securitatea alimentară și protecția mediului devin tot mai presante, tu poți fi printre cei care găsesc soluții reale. Cum? Alegând să studiezi la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.