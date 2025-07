Transport naval în scădere

10:40

Piețele agricole au încheiat ziua cu evoluții mixte, marcate de presiuni externe, vânzări speculative și vești legate de cererea internațională. Conform celui mai recent raport publicat de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA), exporturile de porumb au dezamăgit, situându-se sub așteptările analiștilor. The post Actualitatea pieței agricole și burselor de mărfuri: scăderi la porumb și grâu, soia susținută de cererea externă appeared first on AgroBook.