SFS intensifică lupta împotriva muncii „la negru” și a salariilor „în plic”

17:10

La un eveniment recent dedicat inovațiilor tehnologice în sectorul energetic, compania Solar Energy a făcut o prezentare detaliată a unui sistem revoluționar de stocare a energiei, conceput să răspundă provocărilor actuale privind eficiența și durabilitatea echipamentelor energetice. The post Solar Energy prezintă un sistem hibrid inovator de stocare și răcire energetică appeared first on AgroBook.