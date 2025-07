Transportul energiei electrice se scumpește

16:20

Accesul la apă potabilă sigură și în cantități suficiente este esențial pentru sănătatea populației. În acest sens, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă colaborarea cu autoritățile locale și operatorii din teritoriu pentru a consolida siguranța rețelelor de apă. The post Calitatea apei potabile – prioritate pentru sănătatea publică appeared first on AgroBook.