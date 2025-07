Reabilitarea sistemului centralizat de irigare, discutată cu fermierii din Delacău și Puhăceni, Anenii Noi

09:40

Culturile de câmp din raionul Ștefan Vodă sunt grav afectate de lipsa precipitațiilor și de temperaturile extreme din ultimele săptămâni. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a efectuat o vizită de lucru în satele Crocmaz, Cioburciu și Slobozia pentru a evalua situația la fața locului și a discuta cu fermierii locali. The post Seceta distruge culturile din Ștefan Vodă appeared first on AgroBook.