O tânără din R. Moldova a murit într-un accident produs în Italia. Șoferul a fost arestat

Patru sportivi vor reprezenta pentru prima dată Republica Moldova la Jocurile Europene Paralimpice de Tineret (EPYG), ajunse la cea de-a VII-a ediție, care se vor desfășura în perioada 25–30 iulie la Istanbul, Turcia. Competiția reunește tineri sportivi cu dizabilități cu vârste sub 23 de ani.