Morari anunță că Platon a fost eliberat la Londra pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline

12:00

Roman Roșca, deputat PAS a fost înaintat președintei Maiei Sandu pentru funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Anunțul a fost făcut luni, 21 iulie, de către prim-ministrul Dorin Recean. „Mulțumesc domnului Oleg Serebrian pentru activitatea sa în calitate de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Împreună am asigurat pacea și securitatea în regiune și …