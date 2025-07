Maia Sandu, în vizită la Regele Charles al III-lea la Sandringham

13:30

O adolescentă de 13 ani a fost accidentată de un troleibuz în dimineața zilei de marți, 22 iulie, în sectorul Buiucani al capitalei. Incidentul s-a produs în jurul orei 09:20, la intersecția bulevardului Alba Iulia cu strada Liviu Deleanu. Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițer de presă al Poliției Capitalei, troleibuzul implicat …