Presa: Motivele invocate de Federația Rusă pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Ar fi comandat omorul lui Renato Usatîi

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a inițiat procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, în urma unei notificări oficiale din partea Interpol Chișinău privind reținerea acestuia în Grecia. Autoritățile de la Chișinău urmează să transmită cererea de extrădare autorităților competente din Republica Elenă.