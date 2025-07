Guvernul: „Zvonurile despre taxe pe colete sunt false. TVA-ul nu se schimbă”

17:20

Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în cadrul ședinței din 22 iulie, solicitarea de înregistrare a listei de candidați înaintată de Partidul „Democrația Acasă". Decizia a fost adoptată cu votul majorității membrilor CEC – cinci la număr. Potrivit autorității electorale, formațiunea nu a întrunit condițiile legale pentru a intra în …