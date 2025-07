Greva avocaților a blocat activitatea mai multor instanțe din Moldova – Ministrul Mihailov-Moraru – Procesele de justiție nu trebuie periclitate

20:30

Tehnocrata Iulia Svrîdenko (39 de ani) și vice-prim-ministru cu competențe remarcabile în zona economică, a acceptat luni numirea în funcția de prim-ministru al Ucrainei de către președintele Volodimir Zelenski. O numire pe care Financial Times o definește drept „o încercare de reformă a Executivului", într-o perioadă în care Ucraina caută să-și intensifice producția de apărare ... Schimbare în guvernul de la Kiev – Zelenski o numește pe Iulia Svrîdenko în funcția de prim-ministrul al Ucrainei