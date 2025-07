Partidul Democrația Acasă, în vizită la Bruxelles: „Occidentul așteaptă reforme reale, nu doar declarații”

13:40

Bugetul orașului Rîșcani a crescut de aproape cinci ori în de când primăria este condusă de Victor Bogatico din partea Partidului Nostru. Creșterea a fost înregistrată în ciuda competențelor limitate, a numărului mic de angajați din primărie, a sprijinului modest din partea statului și a crizelor economice. S-au creat locuri de muncă, iar instituțiile de ... Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico Partidul Nostru, despre cei 14 ani de mandat: „Am majorat bugetul de aproape cinci ori și am creat circa 1500 de locuri de muncă"