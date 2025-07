Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan pentru pachetul de măsuri fiscale a picat – Doar 134 de parlamentari au fost ”pentru”

13:00

Autoritățile își propun reanimarea Aeroportului Mărculești în condițiile în care Moldova este înconjurată de aeroporturi regionale. Aeroportul va fi modernizat, pentru a putea opera curse atât pentru transportul mărfurilor, cât și curse de pasageri. Parlamentul a votat în a doua lectură un proiect de lege care definește direcția de dezvoltare și are drept scop crearea ... Statul vrea să reanimeze Aeroportul Internațional Liber „Mărculești" – Ar putea să deservească transportul de mărfuri și de pasageri