UE nu a reușit să adopte al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – Slovacia a blocat acordul comunitar

Dacă în anul 2000 în Republica Moldova, activau 700 de mii de oameni în sectorul agricol, în prezent lucrează doar 150 de mii de persoane, declarația a fost făcută pentru AGRO TV Moldova, de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, numărul de persoane care muncesc în domeniul agricol este în scădere pentru că ...