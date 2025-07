Alte două persoane afiliate grupării „ȘOR” sancționate de UE – Jurnalistul Dumitru Buimistru și activistul Veaceslav Valiko

23:00

Fostul premier, Vlad Filat a dat o notă critcă autorităților după consemnarea celor 30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei. Filat spune că treizeci de ani de apartenență la Consiliul Europei ar trebui să fie un punct de reflecție pentru autorități și un noment de cotitură, dar nu un motiv de propagandă sterilă. ... Fostul premier Filat despre 30 de ani de la aderarea RM la Consiliul Europei – Ar trebui să fie un punct de reflecție și de cotitură, nu un motiv de propagandă sterilă The post Fostul premier Filat despre 30 de ani de la aderarea RM la Consiliul Europei – Ar trebui să fie un punct de reflecție și de cotitură, nu un motiv de propagandă sterilă appeared first on Politik.