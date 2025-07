Uniunea Națională a Barourilor din România sprijină avocații din Republica Moldova și face apel la respectarea independenței profesiei de avocat

19:40

Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev se află într-o vizită la Moscova, unde au avut o întrevedere cu vicepremierul Federației Ruse, Aleksandr Novak, în cadrul căreia a fost discutată "posibilitatea reluării livrărilor directe de gaze naturale din Rusia către Moldova, după schimbarea guvernării în urma viitoarelor alegeri parlamentare". „Am subliniat că reluarea livrărilor directe ... Dodon, Vlah și Tarlev la Moscova după prețuri preferențiale la gaz