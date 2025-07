Exportul fructelor în UE – ghid pentru siguranță și conformitate garantată

12:00

Dumitrița Cociu are 17 ani, este elevă la Școala Profesională din orașul Leova și a ales să devină bucătar. Alegerea vine din convingerea că meseriile din domeniul alimentar sunt tot mai căutate, atât în țară, cât și peste hotare.