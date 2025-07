UE își trasează prioritățile economice pentru 2025. Lecții importante și pentru Moldova

12:30

Iarna trecută, în plin sezon rece, solidaritatea europeană s-a făcut simțită mai concret decât oricând pentru Republica Moldova. Zece țări din Europa — Germania, Suedia, Norvegia, Danemarca, Italia, Cehia, Slovacia, Polonia, Estonia... The post Solidaritate în cifre: Cum 10 țări europene au încălzit casele moldovenilor iarna aceasta appeared first on AgroBook.