Sectorul agricol din Moldova, susținut prin investiții strategice ale BEI în infrastructură energetică și servicii publice

17:00

În perioada 28 iunie – 4 iulie 2025, la Roma are loc cea de-a 44-a sesiune a Conferinței FAO, marcând 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. The post Moldova, prezentă la Conferința FAO – 80 de ani de la fondare appeared first on AgroBook.