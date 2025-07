Investiție de 500.000 € la Bălți

13:30

Fie că sunteți agricultor sau simplu pasionat de grădinărit, cu siguranță v-ați confruntat cel puțin o dată cu afidele – cunoscute și sub denumirea de păduchi de plante. Aceste insecte minuscule, dar extrem de periculoase, atacă o gamă largă de plante: legume, cereale, pomi fructiferi, dar și plante ornamentale sau de apartament The post Atenție la afide – dușmanii tăcuți ai grădinii tale appeared first on AgroBook.