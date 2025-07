Investiții din Fondul Național pentru Mediu în raionul Cantemir

13:40

În luna iulie, AgroBook se alătură inițiativei „Iulie Fără Plastic 2025”, lansată de Ministerul Mediului sub sloganul „Plasticul nu dispare singur. Fii parte din soluție!”. Prin această campanie, ne propunem să creștem gradul de conștientizare privind impactul plasticului asupra mediului și să încurajăm acțiuni concrete pentru reducerea poluării. The post AgroBook se alătură campaniei „Iulie Fără Plastic 2025”: Fii parte din soluție! appeared first on AgroBook.