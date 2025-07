Nou proiect pentru protejarea râului Nistru

10:50

Într-un moment strategic și definitoriu pentru cooperarea digitală în Europa de Est, Moldova Innovation Technology Park (MITP) și Latvian IT Cluster au semnat un Memorandum de Înțelegere în cadrul Moldova Digital Summit 2025. Acordul prevede un parteneriat strategic pe trei ani și deschide un nou capitol de colaborare dezvoltarea sectorului IT, schimb de bune practici, acces la fonduri europene și integrarea Republicii Moldova în rețelele de inovare europene.