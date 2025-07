16:30

Consilierul municipal, Denis Șova a prezentat trei piloni pe care se sprijină Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi „Partidul Nostru nu se prezintă în fața alegătorilor doar cu slogane, ci cu proiecte concrete”. Declarația a fost făcut de consilierul municipal din Chișinău din partea Partidului Nostru, Denis Șova, în cadrul emisiunii „Главное” la TVC21. ... Denis Șova, Partidul Nostru – Formațiunea noastră vine la alegeri cu proiecte concrete și soluții reale pentru ieșirea din criză” The post Denis Șova, Partidul Nostru – Formațiunea noastră vine la alegeri cu proiecte concrete și soluții reale pentru ieșirea din criză” appeared first on Politik.