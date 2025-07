Procedurile de înfrățire dintre Focșani și Chișinău, suspendate. Care este motivul

13:10

Campioana mondială Anastasia Nichita, fotbalistul Maxim Potîrniche și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițeanu", Emil Ceban, se vor regăsi pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut luni, 7 iulie, de președintele formațiunii, Igor Grosu, în cadrul unei …