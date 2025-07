VIDEO // „Timpul e scump” – Igor Grosu explică deciziile grăbite din legislatură

14:10

Pe fondul valului de caniculă și al secetei persistente, Ministerul Mediului îndeamnă populația și agricultorii să consume rațional apa, subliniind că deși nu există un risc iminent de secare a râului Nistru, este important să se țină cont de caracterul limitat al resurselor de apă. „La moment, nu există riscuri de secare a râului Nistru. […] The post VIDEO // Ministrul Mediului: „Nu există risc de secare a Nistrului, dar resursele sunt limitate” appeared first on Omniapres.