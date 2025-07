Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză NATO că pregătește Moldova pentru un conflict cu Rusia

10:10

În perioada 11–12 iulie, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află într-o vizită de lucru în Croația. Șeful diplomației moldovene participă la cea de-a 18-a ediție a conferinței internaționale Dubrovnik Forum, desfășurată anual sub egida Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația. În cadrul evenimentului, ministrul Popșoi va fi […] The post Vicepremierul Mihai Popșoi merge în Croația. Află motivul vizitei appeared first on Omniapres.