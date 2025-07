Paris, Berlin, Cracovia: Cât au costat deplasările externe ale Președinției de la începutul anului 2025

12:10

Numărul de apartamente vândute în Chișinău și suburbii s-a prăbușit în trimestrul doi al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, constată într-o analiză Victor Cernomorcenco, specialist imobiliar la Acces Imobil, scrie mold-street.com. Potrivit expertului în trimestrul doi au fost înregistrate doar 1.176 apartamente vândute în municipiul Chişinău şi în suburbii – de […]