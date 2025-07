Trump susține că l-a amenințat pe Putin cu bombardarea Moscovei: „Dacă intri în Ucraina, vă iau dracii”

10:10

În seara zilei de 7 iulie 2025, un grav accident rutier s-a produs pe traseul Drochia–Dondușeni, în apropierea localității Șuri. În coliziune au fost implicate un microbuz de rută cu pasageri și un automobil. La ora 22:33, un trecător a apelat serviciul de urgență pentru a solicita intervenția ambulanței în sprijinul mai multor victime ale […]