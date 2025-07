A furat aproape 2 milioane de lei și lingouri de aur dintr-un safeu: Un bărbat din Chișinău, va sta 8 ani de închisoare

09:10

Comisia Electorală Centrală a luat act de decizia Curții de Apel Nord din 4 iulie 2025 și a declarat nule rezultatele alegerilor pentru funcția de primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, din 1 iunie 2025 (turul doi de scrutin). Respectarea hotărârilor judecătorești este una obligatorie și, prin urmare, Comisia nu dispune de un drept discreționar […]