Horoscop 3 iulie 2025. Zodia care trebuie să aibă mai mare grijă de sănătate

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) acuză Mitropolia Basarabiei de tentativă de preluare forțată a unei biserici din satul Grinăuți, raionul Rîșcani. Potrivit declarației formațiunii, incidentul a avut loc pe 28 iunie și ar fi fost desfășurat cu sprijinul poliției și al autorităților locale. Este vorba despre Biserica „Nașterea Maicii Domnului", care, potrivit PSRM, aparține […]