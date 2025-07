Ungaria va oferi credite subvenţionate pentru cei care îşi cumpără prima locuinţă

10:40

Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite luni, la Kiev, într-un "atac masiv" cu dronă, relatează AFP. "Încă un atac masiv împotriva capitalei (ucrainene). Posibil mai multe valuri de drone inamice", a anunţat pe Telegram şeful administraţiei de la Kiev Timur Tkacenko. "În prezent există o persoană rănită în