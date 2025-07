Bărbat dispărut, găsit decedat într-o clădire părăsită. Poliția investighează circumstanțele

16:40

Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție și o voce activă a diasporei moldovenești din SUA, ia în calcul o eventuală candidatură la alegerile parlamentare din toamna anului 2025. Invitată în cadrul emisiunii „7Zile", Elena Dragalin a fost întrebată dacă ar accepta să figureze pe listele electorale, în cazul unei propuneri din partea unui […]