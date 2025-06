Horoscop 30 iunie 2025. Noroc la bani și oportunități neașteptate

14:10

Fostul vicepremier Andrei Spînu a admis că a cerut, la începutul mandatului Veronicăi Dragalin, fosta procuror-șef a Procuraturii Anticorupție, să prioritizeze anchetele legate de construcțiile ilegale, domeniu aflat sub coordonarea ministerului său. Declarațiile au fost făcute la Rlive TV. „Am arătat deschiderea și am rugat să prioritizeze subiectele din domeniul construcțiilor ilegale, un sector prioritar […]