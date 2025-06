Prins după o lună de la evadare din penitenciarul Bender: bărbatul reținut pentru tâlhărie și arestat pentru 30 de zile

09:10

Pentru data de 27 iunie, regiunile de Sud și Centru ale Republicii Moldova se vor afla sub Cod Galben de caniculă. Temperaturile maxime ale aerului ar putea atinge valori de până la +35°C. În acest context, autoritățile locale recomandă populației să ia măsuri de precauție pentru a preveni riscurile asociate valului de căldură: Evitați deplasările […]