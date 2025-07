Corupție: Un polițist de la Edineț a fost reținut, iar alți patru – cercetați în libertate

12:10

Nicanor Ciochină spune că în condițiile în care vor fi anulate rezultatele scrutinului din Boldurești, Nisporeni, de către Curtea de Apel Nord, va candida pentru un nou mandat de primar. El este învinuit că a accidentat mortal un copil și că a fugit de la fața locului. „O să mai candidez. De aceea că am […]