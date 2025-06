Peste 4 000 de chișinăuieni, acționați în judecată de Termoelectrica pentru datorii la căldură

11:10

Tinerii specialiști angajați pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de indemnizații la angajare. Inițiativa legislativă care prevede instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați în industrii de importanță strategică a fost votată de Parlament în lectura a doua. Tinerii specialiști angajați în industrii de importanță strategică pentru Republica Moldova […] The post Tinerii angajați în industrii strategice vor primi o indemnizație lunară de 3000 de lei: lege adoptată de Parlament appeared first on Omniapres.