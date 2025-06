Ion Suruceanu își cere scuze de la PAS, Maiei Sandu și colegii de breaslă: „A fost o opinie sinceră, nu o acuzație”

15:30

Activistul Pavel Grigorciuc a fost obligat de prima instanță sa-i ceară scuze publice ex-ministrului Justiției și ex-șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vitalie Pîrlog, reținut de Interpol în Emiratele Arabe. Dacă nu se va conforma, Grigorciuc riscă o amendă de 5000 de lei. Totodată, activistul urmează să dezmintă un șir de declarații pe care le-a […]