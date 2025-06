Procuratura explică de ce a fost pus sub învinuire liderul partidului „Șansa”, Alexei Lungu

10:10

Fostul vicepremier Andrei Spînu a declarat că nu are nicio bătălie cu domnul Recean și a amintit că, în prezent, nu deține nicio funcție publică. Comentând informațiile din spațiul public despre relațiile tensionate dintre cei doi, Spînu a spus, la Rlive TV, că „eu nu știu ce face domnul Recean”. ”Eu nu am bătălie, eu […] The post VIDEO // Andrei Spînu: „Dacă cineva vrea să scoată un om pe care îl consideră ”omul lui Spînu”, să-i ceară demisia” appeared first on Omniapres.