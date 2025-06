Parlamentul Moldovei corectează legislația pentru prosumatori și agricultori cu centrale fotovoltaice

09:50

Peste 4.300 de familii din Moldova au beneficiat de ajutor financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi, mari consumatoare de energie, cu aparate moderne și eficiente energetic. Sprijinul a fost oferit prin cea de-a III-a sesiune a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 26 mai – 15 iunie.